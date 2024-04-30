10-летний украинец победил на чемпионате мира по быстрым шахматам

В Украине есть невероятное количество очень талантливых детей. И некоторым из них самые высокие вершины покоряются уже в юности.

В Албании состоялся чемпионат мира по рапиду – так называют быстрые шахматы. Украина вернется домой не с пустыми руками.

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10-летний Алексей Наконечный получил золотую медаль. Он набрал 9 очков из 11, что гарантировало ему победу. К чемпионату его готовили тренер Андрей Зазуляк и Игорь Наконечный, отец мальчика.

Еще один участник из Львовщины Лукьян Гузела завоевал серебро в категории до 8 лет. Ему удалось набрать 9,5 баллов из 11. К соревнованиям его готовили Назар Фирман и Богдан Лозинский, тренеры Львовской шахматной академии

Алексею Наконечному несмотря на юный возраст уже удалось стать вицечемпионом Украины и Европы. Также он принимал участие во многих континентальных соревнованиях.

Напомним, ранее ученые рассказали о неожиданном признаке интеллекта у детей.