В Италии родила 63-летняя женщина: самую старшую маму страны оплодотворили в Киеве

Очередная история о позднем материнстве всколыхнула мир. И на этот раз ее частью будет Украина.

Самая старшая мама Италии

Флавия Альваро – итальянка, которой в октябре исполнится 64 года. Она очень мечтала о ребенке, но в таком возрасте забеременеть естественным способом почти невозможно.

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К сожалению, после первого оплодотворения у нее произошел выкидыш. Впрочем, она не собиралась сдаваться, и решила начать этот путь во второй раз.

К счастью, ей удалось выносить малыша, хоть и тут не обошлось без нюансов. Себастьян родился на свет преждевременно, его вес был всего 2 килограмма. Мальчик находится под наблюдением врачей, с ним все в порядке.

Я так счастлива,

– прокомментировала свою победу теперь самая старшая новоиспеченная мама в Италии.

Особенно маленькому Себастьяну обрадовалась бабушка, которой сейчас 93 года. Когда малыш наберет нужный вес, отправится домой, где его окружат лаской и заботой.

Роль Украины в этой истории

Когда работница библиотеки-музея в Виареджо решила забеременеть, то должна была приехать в клинику в Киев. Дело в том, что наше законодательство не ограничивает возраст тех, кому можно проводить ЭКО.

В первый раз на 14 неделе у Флавии произошел выкидыш, но она вернулась в клинику в столице Украины. Во второй раз все завершилось счастливой. Биологическими родителями Себастьяна являются молодые доноры – мужчина-спасатель и женщина-инструктор по плаванию, которые работают в одном бассейне.