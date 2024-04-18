Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл станет отцом: актер мечтал о ребенке уже много лет

Звездный актер Генри Кавилл и его избранница Натали Вискузо готовятся стать родителями. Радостной вестью поделился сам будущий отец.

Генри Кавилл станет отцом

Звезда сериала "Ведьмак" Генри Кавилл давно мечтал стать отцом. Как-то он даже рассказал, что держит себя в форме, чтобы иметь возможность побегать за детьми.

Читайте также "Ради девочки": звездная Рианна рассказала, сколько еще детей готова родить

Если у меня когда-нибудь появятся дети, я хочу быть отцом, который бегает за ними. А если у меня и есть мечты о детях, то даже сейчас уже становится довольно поздно. Я хочу быть подтянутым и здоровым отцом, а не ковылять и говорить: "Мне нужно передохнуть",

– делился он еще в 2017 году.

И вот это произошло. В 2021 году он объявил об отношениях с Натали Вискузо. Она работала вице-президентом по телевидению в Vertigo Entertainment, а также в Legendary Entertainment, которая имела отношение к фильмам Кавилла "Человек из стали" и "Энола Холмс".

Когда именно ожидать пополнения, Генри не уточнил. Лишь сказал, что известие очень взволновало пару.

Сейчас Генри и Виктория проводят много времени вместе в своем доме, который расположен рядом с природой. Фанаты актера очень обрадовались хорошим новостям и советуют паре наслаждаться этим замечательным временем, а все остальное может подождать.

Ранее мы писали о маленькой украинке, которая своей песней заставила заставить замереть весь аэропорт.