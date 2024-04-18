Генрі Кавілл стане батьком

Зірка серіалу "Відьмак" Генрі Кавілл давно мріяв стати батьком. Якось він навіть розповів, що тримає себе у формі, аби мати можливість побігати за дітьми.

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Якщо в мене коли-небудь з'являться діти, я хочу бути батьком, який бігає за ними. А якщо в мене і є мрії про дітей, то навіть зараз уже стає досить пізно. Я хочу бути підтягнутим і здоровим батьком, а не шкандибати і казати: "Мені потрібно перепочити",

– ділився він ще в 2017 році.

І ось це сталося. У 2021 році він оголосив про стосунки із Наталі Віскузо. Вона працювала віцепрезиденткою із телебачення у Vertigo Entertainment, а також у Legendary Entertainment, яка мала стосунок до фільмів Кавілла "Людина зі сталі" і "Енола Холмс".

Коли саме очікувати на поповнення, Генрі не уточнив. Лише сказав, що звістка дуже схвилювала пару.

Зараз Генрі та Вікторія проводять багато часу разом у своєму будинку, який розташований поруч зі природою. Фанати актора дуже втішилися гарним новинам та радять парі насолоджуватися цим чудовим часом, а все інше може зачекати.

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