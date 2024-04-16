От мотивации до депрессии: как давление сверстников влияет на ребенка и что с этим делать

Социальная жизнь и место в группе важна для каждого из нас, и дети - не исключение из этого правила. Давление сверстников присутствует всегда, но важно направлять его на позитив, иначе последствия будут болезненными.

С давлением сверстников встречался каждый из нас. Это явление необязательно имеет негативный характер, ведь есть много сценариев, когда это явление имеет положительный характер.

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Например, друзья могут закладываться на то, что получат хорошие баллы за контрольную работу. Это побуждает их хорошо готовиться к экзамену, что положительно повлияет на их уровень знаний и осведомленность в теме.

То, как ребенок реагирует на давление сверстников, может многое рассказать о различных чертах его характера. Например, прирожденные лидеры, как правило, менее восприимчивы к негативным формам давления со стороны сверстников, тогда как последователям может быть труднее противостоять ему.

Социальное влияние может иметь и положительные последствия / Фото Pixabay

Какие признаки, что ребенок подвергается давлению сверстников:

ребенок избегает школы или других социальных ситуаций;

очень много внимания уделяет имиджу;

резкие изменения в поведении;

акцент на социальных сравнениях;

проблемы со сном;

постоянные эксперименты со стилем;

неудовлетворенность собой.

Что делать родителям

Первый шаг – контакт. Нужно понимать, о каком влиянии идет речь – положительный или отрицательный – и уже тогда выбирать алгоритм действий.

Также, чтобы предотвратить негативное влияние давления сверстников, постоянно спрашивайте у ребенка, что ему нравится, поддерживайте его интересы и не оставляйте наедине с негативными эмоциями. Это будет поддерживать уверенность ребенка в себе, а следовательно, и защищать от нежелательного влияния.

Важно следить и за окружением ребенка: с кем он общается и кого избегает. Можно придумать секретный сигнал: если ребенок чувствует давление от компании, то пишет родителям определенное слово в сообщении, а те звонят и сообщают, что нужно прийти домой, потому что появились "неотложные дела".

И – что самое главное – стройте с детьми доверительные отношения. Они должны понимать, что рядом со взрослыми могут найти приют и взаимопонимание. Развивайте умение ребенка говорить "нет", способствуйте его уверенности в себе и поощряйте к самостоятельному мышлению.