Мама должна быть энергична: какие продукты нужно съесть после бессонной ночи с ребенком

Глубокий и долгий сон – это то, о чем мамам часто остается только мечтать. Однако в течение дня расслабиться не удастся, поэтому стоит знать несколько лайфхаков, которые позволят зарядиться энергией.

Подзарядить свои "батарейки" после бессонной ночи может хороший завтрак, сообщает Baby 24. Есть несколько продуктов, которые помогут проснуться и активно начать новый интересный день.

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Кофе – это незаменимый атрибут бодрствующей жизни мам, а усилить эффект могут вкусные добавки.

Авокадо

Этот фрукт очень богат на калий, который дает организму энергию и предотвращает усталость. Несколько вкусных бутербродов – и вы готовы к веселым играм и домашним делам.

Темный шоколад

Это лакомство повысит концентрацию и зарядит энергией. Все благодаря высокому содержанию какао.

Мама всегда должна быть энергичной / Фото Pixabay

Семена чиа

Здесь много магния. Этот микроэлемент позволяет побороть стресс и усталость.

Сладкий картофель (батат)

Это еще один продукт, в котором много магния. Кроме того, в сладком картофеле есть витамин С.

Апельсины

В апельсинах есть сахар, но в умеренном количестве. Также фрукт богат витамином С. По возможности можно даже выпить апельсинового сока – кроме заряда энергии он еще и улучшит настроение.

Однако помните, что хорошего отдыха не заменит ни один продукт, поэтому старайтесь воспользоваться каждой возможностью перезарядиться.