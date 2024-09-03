Такие им точно понравятся: как приготовить блины для ребенка

Блины легкое, вкусное и дешевое блюдо, которое дети просто обожают. Они являются отличной опцией и для родителей, ведь предусматривают несколько вариантов начинок.

Все искусство приготовления блинов для ребенка заключается в том, чтобы приготовить правильное тесто. В списке основных ингредиентов всего три продукта.

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Блины для ребенка

Время: 20 минут

20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 стакана молока;

– 1 стакан пшеничной муки;

– 1 яйцо.

Приготовление:

Все ингредиенты смешайте. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Если добавить две столовые ложки масла, дополнительно смазывать сковороду не нужно. Сковородку смазывают только до готовности первого блина. Из этой порции получается 12 блинов. Если вы хотите, чтобы блины получились более пышными, добавьте стакан молока и стакан газировки. Если добавить в тесто две столовые ложки сахара, блины будут золотистого цвета.

Как приготовить начинку

Сладкие дополнения: блины можно смазать джемом, шоколадом, сиропом или яблочным пюре. Детки особенно любят блины политые взбитыми сливками. Их можно посыпать сахарной пудрой или украсить фруктами (свежими, сушеными или консервированными в сиропе).

Пикантные добавки: их можно подать с тушенкой: их можно подать с тушеными овощами или шпинатом, мясным фаршем или кусочками курицы. Для идеального результата блины стоит полить соусом бешамель, посыпать тертым сыром, зеленью и запечь.

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