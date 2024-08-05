Бабушка за сидение с внуками требует у дочери деньги: она уже заработала десятки тысяч долларов

Современным родителям иногда крайне трудно совмещать работу и отцовство. На помощь приходят родители и дедушки, но не всегда это обходится бесплатно.

Сидение с детьми – не бесплатное

67-летняя Кэролайн Даддридж вышла на пенсию в 2018 году. У нее 5 детей, от которых есть 7 внуков. Она с радостью проводит время с детьми, но решила, что будет брать за это деньги.

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Когда дочь попросила ее ухаживать с детьми, женщина поставила свои условия: 19 долларов за половину дня или 64 доллара за целый день.

Аманда была поражена. Она утверждает, что бабушки по всей стране с радостью ухватятся за возможность провести время со своими внуками совершенно бесплатно. Впрочем, я была непреклонной,

– рассказала Кэролайн.

Впрочем, они таки договорились, и сейчас бабушка присматривает за детьми 4 дня в неделю с 8 утра до 17 вечера.

Сколько уже заработала бабушка

По подсчетам Кэролайн, сидение с детьми уже принесло ей 32 тысячи долларов.

Мне не скучно, я люблю свою жизнь и не хочу нести груз ответственности о детях спустя десятилетия после того, как уже сделала то же самое для своих собственных,

– добавляет она.

Кэролайн не собирается слушать упреки общества и убеждена: если выполняет роль детсада, то должна также получать за это деньги.

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