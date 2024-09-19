Трудное решение: можно ли запретить детям соцсети – ученые предлагают лучшую альтернативу

Сегодня соцсети являются неотъемлемой частью жизни наших детей, однако те получают от них больше вреда, чем пользы, не говоря уже об упущенном времени.

Кардинальное решение

Австралийские чиновники рассматривают возможность полного запрета доступа детей к социальным сетям. Они аргументируют это рисками, которые связаны с популярными платформами, информирует Pursuit.

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В частности, постоянный поток информации вызывает дофаминовые реакции, которые негативно влияют на развитие детей. Однако ученые уверяют, что все можно исправить, не прибегая к таким радикальным шагам.

Соцсети могут негативно влиять на развитие детей / Pexels

Что предлагают ученые

По мнению экспертов, вместо социальных сетей дети могут перейти к более опасному онлайн-пространству, где контент распространяется без всякой регуляции или модерации. Поэтому, желание позаботиться о безопасности детей будет иметь противоположный эффект.

Вместо этого они предлагают сосредоточиться на разработке более эффективных инструментов родительского контроля. Это решение куда эффективнее, ведь не лишит детей социальных связей, а родители смогут фильтровать контент, который потребляют их дети.

В 2021 году Китай ограничил права несовершеннолетних на регистрацию в соцсетях и играх, однако это привело к тому, что подростки и дети начали использовать учетные данные своих родителей.

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