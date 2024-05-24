"Дочь маминой подруги": юная американка защитила докторскую – сколько ей лет

Научные достижения в юном возрасте это всегда особенные истории. Но американке Дороти Тилман удалось сделать то, что иначе как фантастикой просто не назовешь.

Дороти Тилман поразила мир своими интеллектуальными достижениями. Девушка продемонстрировала, что иногда дети способны на достижения, на которые у многих взрослых уходят годы.

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Ум девушки просто поражает – уже в 14 лет она закончила обучение на магистратуре. Однако на этом она не остановилась, и уже через три года защитила диссертацию и стала доктором наук в области комплексного поведенческого здоровья в Университете штата Аризона.



Девушка поразила научный мир своим достижением / Фото Dorothy Tillman

Мне не казалось, что я делаю что-то странное или ненормальное, пока не стала привлекать столько внимания,

– смеется девушка.

Своими достижениями Дороти обязана матери и бабушке. Они смогли просто нереальное – организовать обучение талантливой дочери и внучки в высшем учебном заведении уже в возрасте 10 лет.

Сейчас Дороти работает над летней подготовительной программой, которая должна помочь молодым людям получать высшее образование. Она убеждена, что вокруг много талантов, которым точно нужна такая помощь.

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