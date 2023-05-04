За словами доктора психологічних наук Мікеле Борба, іноді легше потурати будь-яким примхам дитини, ніж сказати "ні". А звідси до виховання розпещеної дитини лише крок.

До теми Любов робить дітей здоровішими: як ставлення батьків впливає на мозок малюка

Експерт стверджує, що розпещеність є результатом використання певних стилів виховання. Існують певні маркери за якими можна легко розпізнати розбещену дитину.

Не приймає слово "ні"

За словами психолога, розпещена дитина відчуває, що заслуговує на все, і очікує, що всі, всюди та завжди будуть виконувати забаганки.

Вимагає і нічого не дає натомість

Цей пункт пов'язаний з попереднім. Це видно по самій манері спілкування: дитина рідко каже "будь ласка" і "дякую" (або взагалі не говорить), але частіше говорить "дай", "хочу", "зроби".

Виховати емоційно здорову дитину – бажання всіх батьків / Фото unsplash

Не цінує те, що має

У таких діток зазвичай цілий склад іграшок, проте їх завжди мало. Навіть якщо малюк отримує все, що просить, цього все одно недостатньо, він все одно хоче більшого.

Думає тільки про себе

Під час Дня народження інших дитина ображається, тому що подарунки і торт отримує не вона. Коли іншу дитину цінують у школі, вона відчуває несправедливість, тому що вважає, що заслуговує більше похвали. Часто принижує інших, завжди бажаючи бути в центрі уваги.

Що робити

Якщо ви бачите у своїй дитині таку поведінку, не шукайте провини в собі чи в інших родичах, не дивуйтесь, де ви зробили помилку. Доктор Борба підкреслює, що коли ви навчили дітей певним ставленням, їх можна відучити.