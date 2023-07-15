Керолін та Ендрю Кларк були неймовірно раді, коли на світ з'явилася їх донька Одрі. Окрім батьківської любові в них була ще одна причина для таких емоцій – це була перша дівчинка у родині чоловіка за понад 10 поколінь.

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Перша дівчинка за 138 років

Коли пара лише познайомилася, то Керолін була здивована особливістю родини Ендрю. Вона не могла повірити, що за понад століття у родині не народжувалася дівчинка.

З кінця 19 століття у родоводі чоловіка не було дівчат, хоча двоюрідні сестри були. Коли жінка дізналася, що вагітна, то сама у всьому переконалася – згодом вона народила хлопчика Кемерона.

Особливий момент / Фото brightside

Коли батьки планували другу дитину, то не думали про стать, просто хотіли, щоб вона була здоровою. І ось на вечірці, де зібралася уся сім'я, пара дізналася особливу новину – Керолін вагітна дівчинкою.

Уся родина дуже тішилася, адже "хлопчаче прокляття" було знято. А Ендрю, Керолін та Кемерон піклуються про Одрі та оточили її любов'ю.