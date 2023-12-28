Репер став зразковим батьком

Зіркова пара не поспішає одружуватися, але це заважає батькам виховувати двох малюків. RZA та Riot зростають в любові та турботі, а репер навіть може похизуватися тим, що став чудовим татом.

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35-річна Ріана жартує, що є лише фоном для A$AP Rocky, адже він чудово піклується про дітей та проявляє просто неймовірну турботу.

Це просто "Вау!" Він дуже чудовий, терплячий і люблячий тато. Діти просто одержимі ним,

– поділилася співачка.

Ріана з сином / Фото з інстаграму badgalriri

Ріанна та A$AP почали зустрічатися у 2020 році, а в 2022-му в них з'явився первісток. Зовсім скоро пара знову завагітніла, і в серпні на світ народився Riot.

Пара не поспішає одружуватися та насолоджується вихованням дітей, які швидко стали улюбленцями мережі.