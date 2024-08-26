"Що ти сказала?": маленька дівчинка "порвала" реакцією на гарячий суп – мережа у захваті
Джерело:ТікТок umka65
Діти завжди дуже відверті. Іноді аж занадто, хоча це виглядає дуже кумедно.
Красуня їсть суп
Одна з користувачок мережі ТікТок поділилася відео, як її малеча їсть суп. Дівчинка кумедно одягає слинявчик та коментує, що "зараз буде їсти борщ".
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Коли ж малеча спробувала страву, то висловила претензію, що він гарячий. Перше слово вона сказала розтягнуто, однак багато хто вгадав у ньому нецензурну лексику.
Як дівчинка відреагувала на гарячий суп: відео
Та навіть якщо дівчинка і сказала лайливе слово, то лише розсмішила користувачів мережі, більшість з яких поставилися до ситуації з цілковитим розумінням:
- "А що робити, як суп дійсно гарячий?";
- "Моє вміння виходити з будь-якої ситуації";
- "Можна вмерти зі сміху".
Якщо реакція на суп викликала стільки сміху, то б чому і нам не приготувати страву, яка подобається дітям.
Рецепт супу з лососем для дитини
Час: 1 година
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 грамів філе лосося;
– 3 картоплини;
– половинка морквини;
– 2 цибулі;
– 2 лаврових листки;
– дрібка петрушки;
– прованські трави до смаку.
Приготування:
- Філе лосося промиваємо під проточною водою.
- Кип'ятимо воду, кладемо в неї рибу та цибулю, варимо 20 хвилин на середньому вогні.
- Дістаємо з бульйону цибулю та рибу. Цибулю викидаємо, рибу нарізаємо шматочками.
- Картоплю чистимо, нарізаємо кубиками, кладемо в бульйон та варимо до готовності.
- Додаємо в суп рибу та прованські трави і лавровий лист, готуємо ще 3 – 5 хвилин.
- Прикрашаємо петрушкою та подаємо.
Смачного!
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