Українські діти у фокусі Ради Європи

У Палаці Європи в Страсбурзі відкрили фотовиставку "Світанок". Проєкт до другої річниці повномасштабного вторгення росіян в Україну присвячений українським дітям.

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Виставка складається із світлин Юрія Білака. На них зображені українські діти, домівки, села та міста яких зруйнували російські окупанти.

Про трагедію українських дітей висловився генеральний секретар Ради Європи Бйорн Берге, який відкривав експозицію.

Цікаво! Юрій Білак народився у Франції у сім'ї українських емігрантів, яким вдалося виїхати після Другої світової війни. Він фотографує Україну з 2014 року, відображаючи усі жахіття агресії Росії. Коли розпочалося повномасштабне вторгення, він зняв проєкт про дитинство у зоні бойових дій.

Ці діти повинні бути в школі, грати з друзями, проводити час зі своїми сім'ями, мріяти про майбутнє. Натомість сотні українських дітей були вбиті. Понад тисячу – поранені, а десятки тисяч – викрадені і відправлені до Росії, Білорусі або на українську територію, що перебуває під російською окупацією,

– сказав він.

Берге наголосив – міжнародна спільнота не може реагувати на війну Росії проти України як на статистику. За кожною цифрою – життя конкретних українських дітей, чиї життя зруйнували жахливі злочини росіян.

За допомогою цих потужних фотографій Юрій Білак розкриває сувору реальність дитинства, затьмарену наслідками російської агресії, і нагадує нам про радощі та безпеку, яких несправедливо позбавлені ці юні душі,

– наголосив Борис Тарасюк, постійний представник України при Раді Європи.

Він також закликав усіх дипломатів невтомно працювати над тим, щоб повернути українським дітям шанс на щасливе дитинство.

Світлини з виставки у Раді Європи: