Йорданський принц замилував мережу фото з донечкою: новоспечений татусь у військовій формі

Спадковий принц Йорданії Хусейн ібн Абдалла нещодавно став татом. Він підкорив мережу світлиною з крихіткою-донечкою.

Новий член королівської родини

Хусейн ібн Абдалла у своєму інстаграмі опублікував нове фото з донечкою. Дівчинку, яка підкорила мережу, звати Іман.

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На світлині новоспечений татусь у військовій формі колише дитину на руках. Дівчинка мирно спить на руках тата, чим дуже замилувала мережу.

З моєю дорогоцінною,

– підписав фото принц.

Принцеса Раджва стала мамою на початку серпня, Іман – перша онука короля Йорданії Абдалли II і королеви Ранії.

Раніше ми писали про бабусю, яка заробила десятки тисяч доларів за сидіння з онуками.