Йорданський принц замилував мережу фото з донечкою: новоспечений татусь у військовій формі

19 серпня 2024, 16:32
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Джерело:

інстаграм alhusseinjo

Спадковий принц Йорданії Хусейн ібн Абдалла нещодавно став татом. Він підкорив мережу світлиною з крихіткою-донечкою.

Новий член королівської родини 

Хусейн ібн Абдалла у своєму інстаграмі опублікував нове фото з донечкою. Дівчинку, яка підкорила мережу, звати Іман.

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На світлині новоспечений татусь у військовій формі колише дитину на руках. Дівчинка мирно спить на руках тата, чим дуже замилувала мережу. 

З моєю дорогоцінною,
– підписав фото принц.

Принцеса Раджва стала мамою на початку серпня, Іман – перша онука короля Йорданії Абдалли II і королеви Ранії. 

Раніше ми писали про бабусю, яка заробила десятки тисяч доларів за сидіння з онуками. 