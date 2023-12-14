Повідомляється, що принцу Луї, принцесі Шарлотті та принцу Джорджу заборонено їсти зі своїми батьками, Кейт Міддлтон і принцом Вільямом, під час свят і офіційних вечорів. Яка ж причина такої дивної традиції?

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Традиція, якій не одна сотня років

Шеф-кухар розповів, що це правило випливає з важливості навчання "ввічливій розмові". За словами Макгрейді, трьом дітям принца і принцеси Уельських "не дозволено сидіти з дорослими, поки вони не опанують мистецтво ввічливої ​​розмови". Він також зазначив, що ніколи не було винятків, у тому числі для більших свят, таких як Різдво.

Навпаки, Макгрейді сказав, що троє дітей будуть їсти зі своїми нянями в дитячій.

Діти завжди їли в дитячій кімнаті, поки не виростуть достатньо, щоб належним чином поводитися за обіднім столом,

– шокує кулінар.

Колишній королівський шеф-кухар також занурився в важливість нянь у житті молодих членів королівської сім’ї.

Королівський дитячий садочок був призначений не лише для навчання розуму молодих членів королівської сім’ї. Няня завжди контролювала меню та стежила за тим, щоб вони їли збалансовану їжу, яка включала не лише багато здорових овочів, але й знайомила їх із новими дорослими стравами,

– розповів Макгрейді.