Кейт Міддлтон та принц Вільям виховують трьох дітей: 10-річного принца Джорджа, восьмирічну принцесу Шарлотту та п'ятирічного принца Луї. Принцеса Уельська проводить з дітьми дуже багато часу, і багато принципів у вихованні дітей вона наслідувала у принцеси Діани.

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Як вдалося розвідати журналістам через королівських експертів, Кейт дуже близька до своїх дітей, не цурається фізичних проявів любові та завжди робить акцент на справедливості та пристойності.

Схожість із Діаною можна помітити вже у тих випадках, коли Кейт присідає або стає на коліно, щоб поговорити з дітьми, аби їхні очі були на одному рівні. Подібним методом користувалася і її покійна свекруха.

Спілкуючись з дітьми під час своїх публічних заходів, Кейт часто присідає до їхнього рівня, щоб поспілкуватися з ними – те, що часто робила Діана. Також можна помітити, що Кейт тримає дітей за руки, обіймає або в інший спосіб фізично виражає свою любов,

– розповів Даніель Стейсі, королівський кореспондент.

Раніше фізичні прояви любові були рідкістю при дворі, але з Кейт це вже стало звичкою. Також королівські експерти розповідають, що принцеса Уельська поділяє погляди Діани щодо "активного слухання".

Разом з тим відомо, що про розбещення абсолютно не йдеться. Кейт Міддлтон завжди наголошує на важливості дисципліни та гарної поведінки на людях, що відповідає королівському статусу сім'ї. "Тверда, але справедлива" – ось філософія, яку Кейт перейняла у Діани.