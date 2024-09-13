"Вони здичавіли": жінка розповіла, чому більше не впустить племінників у свій дім

Брат попросив сестру пригледіти за дітьми, аби він з дружиною могли "зробити перерву". Вона погодилася, не уявляючи, чим обернеться пригода.

Невдала "пригода"

32-річна користувачка Reddit розповіла про невдалий досвід спілкування з племінниками та запитала поради. Вона відгукнулася на прохання брата посидіти з 3 дітьми віком 10, 8 і 6 років та бачила в цьому можливість ближче познайомитися з племінниками.

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Однак все пішло зовсім не за планом, ба навіть більше – перетворилося на катастрофу.

Діти зовсім здичавіли. Вони розбили кілька речей, зокрема вазу, подаровану моєю покійною бабусею, розлили сік на мій білий диван і навіть пошкрябали на стінах фломастерами,

– розповіла жінка.

Її зауваження вони повністю ігнорували, а коли про все дізнався брат, то замість допомоги просто усміхнувся і сказав "це ж діти".

Другого шансу не буде

Нещодавно брат знову звернувся до жінки з тим самим проханням, але вона йому відмовила, пояснивши причину. Той почав лютувати та наполягати, що несправедливо "карати дітей за те, що вони діти". Він навіть підключив до переговорів батьків, які теж почали просити бути "хорошою людиною".

Однак в людей у мережі протилежна позиція:

"Ви не їхній тато, тому нічого не зобов'язані";

"Нехай брат купить вам будинок, а тоді нехай його діти все там розносять";

"Якщо діти хочуть провести час з тіткою, то повинні казати про це вони, а не їхній тато".

Раніше ми писали про те, як мама хотіла "провчити" сина важкою роботою, а той заробив великі гроші та покинув школу.