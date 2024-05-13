"Помста Лева": львівські діти зібрали 2 мільйони гривень – скільки дронів вирушить на фронт

Українські діти докладають неймовірних зусиль, аби допомогти героїчним ЗСУ. Львівські школярі зробили черговий вагомий внесок у майбутню перемогу.

Нещодавно львівські школярі провели багато ярмарків, на яких збирали гроші для ЗСУ. Загалом дітям вдалося акумулювати 2 мільйони гривень.

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Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, ці гроші вже конвертували у зброю. Вже найближчим часом придбана техніка вирушить на фронт.

Учні зібрали на ЗСУ 2 мільйони гривень / Фото з фейсбуку Андрія Садового

Памʼятаєте писав, що до Дня міста львівські школярі зібрали на ярмарках майже 2 мільйони гривень? Це все #ПомстаЛева. Сьогодні ці гроші перетворились на 154 FPV-дрони. Вони вже сьогодні вирушають до наших захисників туди, де зараз найважче,

– написав мер Львова.

154 дрони незабаром вирушать на фронт / Фото з фейсбуку Андрія Садового

Він також подякував усім учням, вчителям та батькам, які взяли участь в організації ярмарків та долучилися до збору коштів.

Раніше мережу підкорив хлопчик, який декламує вірші та збирає гроші на ЗСУ.