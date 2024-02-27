Особливий День народження

Денису 13 років, йому довелося пройти через багато операцій та важких реабілітацій. Однак кожного дня він хоробро долає усі виклики та доводить – навіть найменші українці дуже мужні.

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Найзаповітніша мрія хлопчика – стати поліцейським. Кілька років тому він познайомився з прикарпатськими правоохоронцями, і з того часу вони стали міцними друзями.

Працівники ювенальної превенції відвідують Дениса та допомагають матері. А коли нещодавно хлопець святкував День народження, то отримав особливий подарунок.

Мужній хлопчик / Фото Нацполіції

Коли Денис проходив чергове лікування перед іменинами, поліцейські завітали до нього солодощами, іграшками та подарунками.

3 роки тому ми замовили йому форму, привітали з Днем народження. Це було перше наше знайомство. Відтоді ми завжди на зв’язку, будь-які потреби ми намагаємось вирішити та підтримати дитину,

– розповіли правоохоронці.

Хлопчик колекціонує військові шеврони та мрія про військову форму, тому отримав на День народження особливий подарунок – форму та шеврони. Радості хлопчика не було меж, адже він дуже довго мріяв про ці речі.

Щасливий Денис вирушив додому разом з поліцейськими у їхній машині, після чого почастував їх святковим тортом.