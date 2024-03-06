Не завжди вагітним жінкам вдається вчасно дістатися пологового будинку. В результаті дітки можуть народжуватися у вкрай неочікуваних місцях.

Подвиг пілота

Джакарін Саранракскул – пілот із 18-річним досвідом, а також дбайливий батько. Рейс з Тайбею (Тайвань) до Бангкока (Таїланд) мав бути черговим звичайним робочим днем. Однак у долі були інші плани.

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У повітрі екіпаж повідомив пілоту про надзвичайну ситуацію – одна з жінок народжувала просто в одному з туалетів літака. Джакарін залишив другого пілота за штурвалом та негайно кинувся до вбиральні. Там він з'ясував, що в жінки почалися активні перейми.

Коли жінка почала народжувати, літак перебував на висоті у тисячі футів. На щастя, все пройшло добре, і новоспечена матуся народила чудову дитину.

Пілот, який героїчно прийняв пологи просто у літаку / Фото ViralPress

Я дуже пишаюся тим, що з такої складної ситуації вдалося вийти з успіхом,

– розповів пілот.

В аеропорту Бангкока на літак вже чекала група медиків. Вони негайно взяли жінку та дитину під свою опіку.

Що стосується пілота, то про його відвагу дізнався весь світ, а сам він сподівається – усі "ексклюзивні" історії його польотів вже позаду.