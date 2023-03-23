Для того, щоб полегшити дискомфортний стан, варто змінити свій раціон і спосіб життя. Також необхідно звернутися до лікаря, який порекомендує відповідне лікування.

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На якому місяці вагітності починається печія

У багатьох жінок печія починається в першому триместрі, приблизно на другому місяці, і є тим симптомом вагітності, який триває впродовж дев’яти місяців.

Симптоми розладу травлення і печії:

– відчуття печіння або біль у грудях;

– відчуття повноти, важкості або роздутості;

– відрижка.

Симптоми зазвичай з’являються після їжі або пиття.

Як позбутися печії під час вагітності

Існує кілька способів контролювати печію під час вагітності.

Жуйте жуйку без цукру. Роблячи це приблизно через півгодини після їжі, ви збільшуєте вироблення слини, яка нейтралізує надлишок кислоти в стравоході.

Особливий стан у житті кожної жінки / Фото unsplash

Додайте мигдаль. Їжте трохи мигдалю після кожного прийому їжі, оскільки ці смачні горіхи нейтралізують сік у шлунку, що може полегшити або навіть попередити печію.

Молоко. Заспокойте печію невеликою склянкою молока. Бонус: ви отримаєте додаткову порцію кальцію та полегшите свій стан.

Чи означає печія під час вагітності, що дитина народиться з волоссям

Відповідно до дослідження Джона Гопкінса, опублікованого в журналі Birth за 2006 рік, існує ймовірність зв’язку між тяжкістю печії у вагітної жінки та кількістю волосся у дитини після народження. Дослідники припускають, що ті самі гормони, які викликають печію, також можуть провокувати ріст волосся. Однак інших досліджень на цю тему небагато, тож стверджувати точно про взаємозв'язок цих факторів ще рано.

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