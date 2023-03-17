Добірка, натхненна іменами героїв Disney, Marvel та Зоряних війн, може стати для батьків справжньою паличкою-виручалочкою. Якщо ж ви у пошуках цікавого варіанту, гортайте вниз.

Цікаво Що зіграти з дітьми, щоб вдома стало чисто

Як назвати дитину: добірка імен з улюблених стрічок

Імена у стилі Disney

Аврора – характерне ім'я з латинським корінням та ніжним змістом. В античній міфології Аврора була богинею ранкової зорі, тож і переклад відповідний – світанок.

Белла – тепле та яскраве італійсько-іспанське віяння буде личити справжній красуні, у перекладі – "прекрасна".

Філіп – класичне ім'я, яке звучить ну дуже по-королівськи.

Аделаїда – аристократичний варіант з колоритним французьким походженням, це синонім благородства та доброти.

Жасмин – сміливе ім'я древнеперсидского походження, яке має неабияку популярність у мусульманських країнах та підійде для безстрашної людини.

Аліса – ну цю сміливу героїню ми точно зможемо легко впізнати, а ім'я наче випаровує магію та химерності.

Моана – це ім'я, яке випромінює спокій, воно натхненне океаном.

Бруно – як би скептично ви не були налаштовані щодо цього варіанту, варто звернути увагу на ім'я німецького походження.

Естелла – дуже ніжний варіант для милого дівчати.

Міріам – синонімом до всім знайомого імені Марія, яке має давньоєврейське походження.

Флінн – такі ірландські мотиви чудово підійдуть для хлопчика з харизмою.

Луїза – це ім'я підійде для сильної особистості, яка здатна підкорити будь-які вершини та здолати перепони, як справжній воїн.

Лука – світле ім'я з таким же світлим походженням, яке додасть образу малюка багато радості.

Ельза – потужне ім'я давньоєврейської культури, яке володіє неабиякою харизмою.

Імена у стилі Зоряних війн

Лея або ж Лія – це культове ім'я принцеси, яке є синонімом до грації та має коріння в івриті, гавайській та латинській мовах.

Касіян – християнське чоловіче ім'я, яке підійде сильному та доблесному воїну.

Гера – ім'я для справедливої жінки, ще з доеллінських часів його носила цариця Неба і богів, покровителька жінок, шлюбу та народження.

Бунтар – це ім'я з перших днів вселяє гострі риси у малюка.

Імена, натхненні Marvel

Тоні – цей варіант личитиме впевненому та харизматичному малюку.

Скарлет – ви додасте максимум чарівності та магії до образу дитини.

Кріс – казкова класика, яку можна сміливо перетягувати у свою буденність.

Брюс – шотландське походження буде личити сильній дитині.