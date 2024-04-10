Біологічний вік жінки під час вагітності: вчені зробили вражаюче відкриття

Вагітність – це виснажливий процес, який неабияк впливає на жіночий організм. Науковці намагаються зрозуміти послідовність негативних та позитивних змін щодо біологічного віку.

Вагітність та біологічний вік

Усім вагітним кажуть, що народження дитини їх омолодить, але сам процес вагітності виснажує організм. Де ж криється правда? Нове дослідження науковців Каліфорнійського та Єльського університетів трішки проливає світло на ситуацію.

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Що відбувається з біологічним віком жінки

Наразі висновки вчених грунтуються на дослідженні 119 вагітних жінок. Вони здавали кров під час вагітності, а потім через кілька місяців після того, як народжували дитину.

Від початку вагітності і до народження дитини біологічний вік жінки збільшувався на 1,9 – 2,5 року. Це цілком зрозуміло, адже вагітність неабияк виснажує жіночий організм.

З народженням дитини організм жінки омолоджується / Фото Pixabay

Однак вчені здивувалися, коли побачили, що після народження дитини процес не просто запускається у зворотньому напрямку, а значно перевищує процес старіння. Це підтверджує тезу про те, що після народження дитини жінка може омолодитися.

Дослідники наголосили, що їхні перші результати – це лише початок великого шляху вивчення цього феномена, тому робити якісь довгострокові висновки не можна. Разом з тим вони майже впевнені, що подібна динаміка буде у всіх вагітних жінок, за якими вони спостерігатимуть, тож залишається зрозуміти механізми цього дивовижного процесу.