Напевне всіх батьків насторожує не шум у дитячій кімнаті, а суцільна тиша. Зазвичай 5-хвилинного затишшя достатньо, щоб почалась буря. Ці батьки зуміли вгамувати свої емоції та зняли на камеру кумедні витівки своїх малюків.

Цікаво Дві смужки на тесті: як діяти далі

Фраза "нічо помиєм, не плач" облетіла вже всю мережу та віднайшла своє застосування як серед дорослих, так і серед дитячих витівок. 24 канал підготував добірку милих відео, які порвали мережу.

Почнемо з неповторного оригіналу, який вже знає чи не кожен другий.

А ця красуня вирішила погратись із мукою: підлога на кухні перетворилась у чудову поверхню для приготування вареників.

Ось так баночка смачних помідорів конвертувалась у кількагодинне прибирання.

Взяти участь у трендовому челенджі вирішила і доця українського захисника: поки татусь бореться на фронті, вона влаштовує для мами веселі будні.

Пиріжки з бабусею вдались на всі 100: і смачно, і повеселились.

Baby art: цей малюк вирішив проявити творчі здібності та додав кольорів ванній кімнаті.

Ну що не кажіть, а винна тут точно мама, яка просто погано заховала крем.

Ось так виглядають 5 хвилин тиші у будинку, де є ну дуже допитливий малюк.

Ця малеча вирішила дослідити склад ґрунту у вазоні. А чому б ні, для чогось ж він там стояв.

На посаду кухаря-кондитера претендує і це дитя.

Досліджувати калюжі – одна з найулюбленіших справ малюків. Погано лиш те, що часу завжди обмаль: поки батьки не побачать.

Час – не проблема: іноді малюкам достатньо кількох секунд, аби "навести лад" вдома.

І на десерт це комбо від малюків-бешкетників, які діють ну дуже професійно.