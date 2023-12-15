Вагітна жінка має багато страхів, і одним з них є стрімкі пологи, під час яких вона не встигне звернутися у пологовий. Така історія трапилася з подружжям з Познані, де чоловікові довелося приймати народження власної дитини.

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Що сталося

Пологи почалися близько 6:00 ранку. Породілля встигла вийти з квартири, але перед тим, як пара вийшла з під'їзду, жінка стала народжувати. Батькові довелося зорієнтуватися та прийняти дитину. На момент приїзду швидкої жінка вже народила. Дитина народилася за досить незвичайних обставин на сходовій клітці.

Син діяв дуже ефективно, зупинивши кровотечу з пуповини, яка обірвалася під час пологів. Хочу підкреслити, що він діяв інстинктивно та оперативно,

– коментує бабуся дитини.

Швидка допомога доставила маму з дитиною до лікарні. З жінкою та дівчинкою все гаразд, вони вже повернулися додому та насолоджуються спільними моментами.