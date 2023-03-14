Змінити цю тенденцію та заохотити малечу прибирати можна завдяки правильному підходу. У пригоді стануть ці 5 цікавих ігор.

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Які ігри допоможуть навести лад вдома

Детектив

У спробах позбавити малюка від нудного рутинного прибирання, батьки можуть вдаватись до цікавих та простих водночас ігрових форм. Одна з таких – гра у детектива. Малюк отримує дуже відповідальне завдання від когось з батьків знайти кілька важливих іграшок, наприклад, машинку, яка валялась у вітальні, чи зайчика, який ось уже кілька днів перекидається у дитячій кімнаті. Всі знайдені "скарби" обов'язково потрібно поставити на місце. Можна давати спочатку і підказки дитині, де шукати "дорогоцінні речі".

Хто швидше

Якщо у вашому домі не один малюк, ви можете влаштувати справжнє змагання на швидкість. Так малюки із захопленням будуть зі швидкістю світла наводити лад у своїх кімнатах або куточках. Не забувайте про похвалу та приз, наприклад, цукерку. Про підсумки змагань також слід розповісти татові чи бабусі, адже переможець зможе отримати більше уваги та азарту для наступної гри.

Так ви зможете не лише навчити малечу прибирати, але й не розкидати речі, адже чим менше безладу, тим більше шансів на перемогу. Згодом ви також можете встановити часовий ліміт, за яким діти мають справитись із завдання, наприклад, до 3 хвилин. Влаштувати змагання можна і між батьками та малюком.



Влаштуйте змагання між дітьми / Фото Pexels

Загадай бажання

Ця гра може мати кумедно-корисний підтекст: діти загадують бажання батькам, а ті своїм малюкам, наприклад, підняти з підлоги ляльку та покласти до ящика з іграшками. Також можна пограти у дитину-робота, яка сумлінно виконує всі побажання "замовника". Додати грі атмосфери допоможе відповідна музика та трохи креативу з голосом. А щоб було веселіше, можна поміж корисними загадувати нестандартні рухи: показати язик чи почухати п'яту.

Лотерея

Тут ми вписуємо усі завдання на листочках та по черзі витягуємо кожен собі завдання. Серед миття підлоги, пилу та іграшок можуть бути і веселі. Так можна не лише цікаво розподіляти обов'язки між дітьми, але й залучати до суботнього прибирання дорослих.

Чарівник

Трохи перебільшене захоплення звичайним прибиранням може творити чудеса: якщо ви зайшли в ідеально чисту кімнату малечі, вразьте дитину своєю реакцією. Можна охнути, сплеснути руками чи вигукнути: "Ти справжній чарівник!" Дитині буде дуже приємно і захочеться завжди вас дивувати та захоплювати.

Також не забувайте хвалити малечу перед іншими та розповідати, наскільки для вас важлива допомога дітей.