Здорова реальність краща за токсичну "картинку"

Усі знають пораду, яка вказана у літаках: "В разі небезпеки одягніть кисневу маску на себе, і лише потім – на дитину". У цьому є слушність, адже ви повинні бути корисними та ефективними.

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Коли ви виснажені та роздратовані, то просто не здатні дати дитині усе найкраще. А саме у цьому і полягає суть батьківства, чи не так? Педіатр та психотерапевт Дональд Віннікотт взагалі стверджував, що ви повинні бути "достатньо хорошими" батьками, а от "ідеальне" опікунство здатне радше зашкодити дитині, а не навпаки.

Потрібно бути не ідеальними, а хорошими батьками / Фото Pexels

Не ідеальні, але дуже чуйні – ось модель, до якої, на думку науковця, потрібно наближатися усім батькам. Це дозволить дитині проявляти свою реакцію, не придушувати її інтересів та навчитися проходити крізь емоційні урагани.

На думку Віннікота, батьки повинні турбуватися про 3 речі:

контакт;

купання;

годування.

Саме ці процеси повинні стати основою міцного зв'язку між дітьми та батьками, а також є базовим проявом турботи. В усьому іншому потрібно дотримуватися "звичайних" підходів та відштовхуватися насамперед від того, що потрібно вашій дитині, а не намагатися виправдати усі суспільні очікування.