Чому ігри такі важливі

Фахівці радять для усвідомлення сили гри подивитися на тваринний світ. Гра батьків та дітей – кусання, боротьба, гасання – є просто неодмінним елементом процесу зростання. Саме так тварини перевіряють свою силу, знімають напругу та навчаються контролювати агресію.

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Абсолютно так само і в людей. Незалежно від статі чи темпераменту, усі діти отримують користь від продуманої фізичної гри з дорослими. Наприклад, у тому ж ігровому центрі або на майданчику діти намагаються подолати страхи, позбутися вагання, дають волю імпульсам та навчаються жити з емоціями.

Багато батьків намагаються забрати в дітей елемент боротьби у спробі захистити, але це найбільша помилка. Без неї просто неможливо розвинути впевненість у собі та напористість. Окрім того, навіть примітивні рухові рефлекси сприятимуть розвитку вищих мозкових центрів.

Ігри батьків та дітей: яким процесам сприяють

При контакті з дорослими дітям як правило потрібно докладати значно більше зусиль, аніж з однолітками. Окрім того, вони більш схильні розширяти межі своїх можливостей, адже знають, що під контролем дорослих точно не станеться нічого поганого, а якщо щось піде не за планом, батьківські руки завжди підхоплять до настання небезпеки.

У ході гри ви також можете зосередитися не лише на фізичному та емоційному аспектах розвитку. Наприклад, ви можете користуватися іграми, які вимагають попереднього планування та логічного мислення. З однолітками діти цього точно не навчаться, а от з вами їхній погляд на звичні речі зазнає неабияких трансформацій.

Також ви можете спонукати до цікавості запитаннями на кшталт "А як це працює?", "А як це влаштовано?". З батьками міркувати діти точно будуть сміливіше та відкритіше, а ви отримаєте багато інформації про те, на що дитина звертає більше уваги та як навчається розбивати велике завдання на менші логічні компоненти.

Ігри з дітьми – це не лише незабутні спогади щастя, а й можливість навчати їх новому у легкій та невимушеній формі.