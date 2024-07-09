Колишня зірка серіалу "Район Беверлі Гіллз" зберігає плаценту у морозилці: для чого це потрібно

Торі Спеллінг, колишня зірка популярного серіалу "Район Беверлі Гіллз", поділилася незвичайною деталлю зі свого особистого життя: вона зберігає плаценту у своїй морозильній камері. Вона зазначила, що має плаценти від двох із п’яти своїх дітей, хоча точно не знає, від яких саме.

Актриса розповіла про це у своєму подкасті "misSPELLING". Спеллінг пояснила, що вирішила залишити плаценти, оскільки вважає, що це корисно для тіла. Вона підкреслила, що плацента є природним органом, який виробляє важливі гормони для дитини під час вагітності, і повернення її в організм може мати позитивний вплив на здоров'я.

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Для чого зірка зберігає плаценту

Плацента – це орган, який розвивається під час вагітності і виконує функцію забезпечення плоду поживними речовинами та киснем. Він також виробляє гормони, такі як прогестерон і естроген. Після пологів деякі жінки забирають плаценту додому, щоб з'їсти її, вважаючи, що це може принести користь їхньому здоров'ю. Проте деякі лікарі попереджають: вживання плаценти може бути шкідливим для організму.

Торі Спеллінг зізналася, що втратила деякі плаценти під час численних переїздів за ці роки. Вона навіть розповіла, що одного разу з колишнім чоловіком Діном Макдермоттом приготувала і з'їла плаценту, зазначивши, що він є чудовим шеф-кухарем і страва вийшла дуже смачною. Це викликало неоднозначну реакцію серед її прихильників, але Спеллінг стверджує, що цей досвід був цікавим і корисним.

Такий підхід до використання плаценти після пологів є незвичайним, але в багатьох культурах існують традиції щодо вживання або зберігання плаценти з метою зміцнення здоров'я. Незважаючи на це, медичні експерти радять бути обережними і завжди консультуватися з лікарем перед прийняттям таких рішень.

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