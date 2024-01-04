Цікава порада від зіркової мами

Австралійська зіркова телеведуча Ліза Ламонд дала цікаву пораду. На її думку, вона допоможе зекономити час вранці, а це – одна з головних проблем, з якою зустрічаються батьки.

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Зірка зізналася, що користується "геніальним лайфхаком", який допомагає їй збирати двох доньок. Жінка вкладає їх спати в тому одязі, в якому вони повинні бути на наступний день.

Через високу зайнятість зірка часто відчуває брак часу та сну, тому шукає будь-який спосіб, який може полегшити їй життя. Оскільки на збирання дітей кожного дня йде чимало часу, у довгій перспективі Лізі з чоловіком вдається виграти години, а то й навіть цілі дні.

У всіх батьків була ситуація, коли вони поспішають, а діти ледве збираються одягнути шкарпетку. Мій спосіб може виглядати дивним, проте вибір між економією свого часу та суспільним осудом є очевидним,

– ділиться телезірка.

3-річна Арабелла і 2-річна Рубі вже звикли до такого процесу збирання, тож зранку не затримують батьків, які поспішають на роботу. Зірка наголошує: молодим батькам не варто порівнювати себе з іншими. Натомість краще обрати ті методи, які працюватимуть на їх користь.