Сучасний світ демонструє, що бути мамою ніколи не пізно, і 40 років – це лише нова стартова лінія. Ці знаменитості довели, що народження дитини – це прекрасно у будь-якому віці.
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Єва Лонгорія
Акторці було 42, коли вона повідомила, що вагітна сином. Сантьяго — перша дитина Лонгорії, хоча у її чоловіка Хосе Бастона є ще троє дітей від попереднього шлюбу.
Санті було призначено бути зі мною на цьому етапі мого життя. Я терпляча, я не так багато працюю — навіть якщо це не здається таким! Це правильний час,
– зазначила акторка, коли народила первістка.
Неймовірна жінка / Фото Інстаграм Єви Лонгорії
Дженніфер Лав Х'юїт
Актриса відома своїми ролями у таких проєктах "Я знаю, що ти зробив минулого літа", серіалу "Та що говорить з привидами" та іншими. Молодшого сина вона народила у 2021 році у віці 42 років.
Чудова мама / Фото Інстаграм Дженніфер Лав Г'юїтт
Гіларі Свонк
Жінка народила двійню у віці 48 років.
Це було нелегко. Але хлопчик (і дівчинка!) того варті,
— написала вона, додавши, що зараз після народження дітей почувається особливо піднесено.
Чарівна сім'я / Фото Інстаграм Гіларі Свонк
Періс Хілтон
Світська левиця стала мамою коли їй було 42 роки. Її син народився від сурогатної матері.
Я завжди мріяла стати матір’ю, і я така щаслива, що Картер і я знайшли одне одного. Ми дуже раді створити нашу сім'ю разом, і наші серця переповнені від любові до нашого хлопчика,
— стверджує Хілтон.
Випромінюють щастя / Фото Інстаграм Періс Хілтон
Наомі Кемпбелл
У травні 2021 року, коли Наомі Кемпбелл було 50, вона повідомила про народження доньки.
Чудове маленьке благословення вибрало мене бути її матір’ю. Для мене така честь мати цю ніжну душу в моєму житті. Немає слів, щоб описати цей зв’язок,
— описує досвід материнства модель.
Материнство – це не лише привілеї молодості, а справжнє чудо життя, яке можна відкрити у будь-якому віці. Зірки, які вирушили в цю неймовірну подорож після 40 років, є свідченням того, що кожна дитина – це новий початок, а вікові рамки – лише цифри.