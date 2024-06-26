Новий підхід: чому вагітним радять тестуватись на діабет раніше

Науковці закликають проводити тестування вагітних жінок на гестаційний діабет раніше звичного терміну. Зараз це роблять між 24 та 28 тижнями вагітності.

Науковці виявили, що значна частка жінок у перші 20 тижнів вагітності мала підвищений рівень глюкози в крові. У них спостерігалося більше ускладнень, ніж у жінок, у яких гестаційний діабет розвинувся на пізніших термінах. Саме раннє лікування допомагає знизити ризики ускладнень.

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Чому вчені радять тестувати вагітних на діабет до 14 тижня

Гестаційний діабет – це форма діабету, яка виникає лише під час вагітності. Він вражає кожну сьому вагітну жінку у світі.

Це захворювання виникає, коли гормон, що виробляється плацентою, перешкоджає організму ефективно використовувати інсулін. Такий стан призводить до підвищення рівня глюкози в крові.

Під час вагітності жінці слід себе берегти / Фото unsplash

Без належного лікування гестаційний діабет може спричинити підвищення артеріального тиску, збільшити ризик кесаревого розтину, психічних розладів та ускладнення під час пологів. Недуга також підвищує ризики для здоров'я матері у майбутньому.

У багатьох країнах тестування жінок на гестаційний діабет проводиться між 24 та 28 тижнями вагітності. Проте 28 вчених з 13 країн закликають проводити тестування до 14 тижнів вагітності, щоб зменшити ризики ускладнень під час та після вагітності.

Дослідження показують, що виявлення та лікування гестаційного діабету в першому триместрі знижує деякі з цих ризиків,

– зазначила доктор Люсі Чемберс, керівниця відділу комунікацій з досліджень Diabetes UK.

Професор Девід Сіммонс з Університету Західного Сіднея підкреслив необхідність серйозних змін у діагностиці та лікуванні гестаційного діабету не лише під час вагітності, а й протягом усього життя матері та її дитини.

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