То ось яка логіка: вихователька пояснила, чому дорослим треба робити саморобки з дітьми

Потреба робити годівнички та інші вироби може дратувати багатьох батьків. Однак виявляється, тут захований особливий зміст.

Не "замість", а "разом"

Часто трапляється, що діти отримують завдання зробити якийсь виріб до школи або садочка. Це може бути годівничка, їжак з картону або інша саморобка.

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Здебільшого батьки виконують роботу самотужки, але це помилка. Ключова вимога – вироби потрібно робити лише разом.

Передусім такі завдання мають посилювати співпрацю дітей і батьків. Ми просимо зробити не аплікації чи малюнки, а об’ємні саморобки, у процесі роботи над якими можна знайти певну роль для дитини,

– наголосила вихователька Наталія Джуман.

Саморобки батьків діти не сприймають як свої

За словами працівниці дитячого садочка, коли батьки роблять вироби самотужки, це помітно одразу, адже діти не прагнуть уваги до таких виробів. Коли ж праця спільна, вони пишаються результатом та всім про нього розповідають.

Коли дитина приносить свій виріб у садок, то робить це з гордістю, розповідає, із чого саме її зробила, що приклеїла сама, а що – разом із мамою. ми завжди наголошуємо батькам, що це має бути спільна праця,

– додала вихователька.

Раніше ми писали про те, як мама опинилася у в'язниці через родимки дитини.