Прогнозувати пологи можна буде точніше

Американські науковці виявили біомаркери у крові вагітних жінок, які показали кореляцію із наближенням пологів. Тепер вони переконані, що зможуть створити тест, який прогнозуватиме дату народження дитини.

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Статистика показала, що орієнтуватися на середній показник настання пологів не варто, оскільки тут все дуже індивідуально. Однак лікарям дуже важливо знати принаймні приблизні часові рамки, оскільки передчасні або запізнілі пологи – це завжди ризик для матері та дитини.

Науковці зі Стенфорда припустили, що найкраще орієнтуватися на аналіз крові. Результати нового дослідження показали, що вони рухалися у правильному напрямку.

Трепетне очікування / Фото Pixabay

Вчені виявили, що перед пологами підвищується рівень прогестерону та кортизолу. Натомість у крові стає менше сполук, які формують кровоносні судини. Дослідники припустили, що в такий спосіб організм послаблює зв'язок плаценти та матки. Також вони зафіксували зростання кількості факторів згортання крові, які повинні зменшити ризик кровотеч під час народження дитини.

Завдяки дослідженню вчені навчилися прогнозувати час народження дитини із точністю до 17 днів. Це вже краще, аніж демонструють наявні методи, однак науковці не збираються зупинятися та вірять, що в майбутньому зможуть створити аналіз, який максимально точно прогнозуватиме час пологів.