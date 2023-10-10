Діти не завжди маніпулюють

Багато батьків неправильно реагують на прояв дитячих емоцій, мовляв, у такий спосіб малеча маніпулює задля того, щоб отримати бажане. Інколи трапляється й таке, коли дитина отримала винагороду за цю модель поведінки, але в більшості випадків проблема криється дещо глибше.

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Варто розуміти, що діти не вміють осмислено маніпулювати, а якщо виходить такий ефект, то не можна стверджувати, що малюк робить це усвідомлено та з власної волі. Діти діють інтуїтивно, намагаючись задовольнити свої потреби, тому працювати потрібно з ними, а не наслідками та формами отримання бажаного.

Дитячі емоції – це просто спосіб сказати про потреби / Фото Pixabay

Доволі часто єдиним засобом досягнення мети для дітей є саме батьки, які є своєрідним провідником від бажання до його втілення. Відповідно, коли дитина звертається до вас чи намагається у будь-який спосіб заволодіти увагою, то це потрібно розцінювати як те, що інших шляхів до своїх бажань малюк просто не бачить. Батьки – це єдині люди, до яких діти можуть звернутися, і цей статус потрібно цінувати, а не робити дитину "вредною".

Чого точно не можна робити – це дистанціюватися від потреб дитини та намагатися скинути все на "дитячі маніпуляції". Терпіння та розуміння – це універсальний рецепт для будь-яких ситуацій, а особливо, коли ваша дитина засмучена чи переживає негативні емоції.

Діти не здатні опанувати свої емоції через елементарний брак самоконтролю. Не варто їх у цьому звинувачувати – знайдіть спосіб та можливість зробити так, аби дитина завжди почувалася потрібною, задоволеною та захищеною.