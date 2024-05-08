У дітей почали з'являтися камені в нирках: вчені стурбовані небезпечною тенденцією

Камені в нирках – це серйозна небезпека, яка навіть може загрожувати життю. Раніше вважали, що ця проблема стосується лише дорослих, але вчені помітили дуже неприємну тенденцію.

Як помітили науковці, впродовж останніх 20 років частота виявлення каменів у нирках, що вважалися захворюванням, притаманним дорослим, тепер зросла і серед дітей. Відтак, існує загроза дитячому організму у сам розпал його розвитку.

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Дитячий уролог з Філадельфії Грег Тасіан розповідає, що причиною цього є цистинурія. Це генетичне захворювання, внаслідок якого організм не засвоює певні амінокислоти. Через це у сечі накопичується та кристалізується цистин, і є випадки, коли камені в нирках дитини розросталися до розміру м'яча для гольфу.

Лікар розповів, що при цистинурії камені у нирках починають утворюватися дуже рано, і ця проблема залишається на усе життя. Серед наслідків високий тиск, серцеві напади та навіть відмови нирок. Також деякі симптоми включають інфекції сечовивідних шляхів і кров у сечі, тому камені доводиться негайно видаляти через хірургічне втручання.

Лікарі радять стежити за дієтою дітей та обмежувати кількість продуктів, де багато солі або цукру.

Дослідження показали, що ускладнення щодо каменів у нирках серед дітей стають дедалі поширенішими. Це пов'язують і з раціоном, в якому багато ультраперероблених продуктів. Діагностувати проблему за симптомами у дітей складно, тому лікарі радять регулярно обстежувати малюків.

Сучасні медикаменти дозволяють контролювати стан тих, хто має проблеми через генетику, однак це питання ще вивчають.

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