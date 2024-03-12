Може викликати ожиріння: споживання якої популярної їжі треба контролювати усім батькам

У сучасних дітей так багато спокус, а особливо – у їжі. Важко повністю контролювати їхній раціон, однак важливо пояснювати дітям, чим може загрожувати той чи інший продукт.

Піца може призводити до ожиріння

Піца – це їжа, яку обожнюють усі діти. Вона буває на різний смак, тож не дивно, що в неї так багато прихильників.

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Окрім того, піцу часто споживають із солодкими напоями, тож немає нічого дивного, що піца є атрибутом багатьох дитячих святкувань. Однак науковці попереджають: кількість піци для дітей потрібно обмежувати. Немає нічого поганого, якщо ця страва стає окрасою свята, та про регулярну присутність піци у дитячому раціоні краще забути.

Цю страву обожнюють усі діти / Фото Pixabay

Як помітили вчені, піца є одним з головних ворогів нормальної ваги у дітей. Цей продукт дуже калорійний та викликає бажання споживати ще більшу кількість їжі.

Діти віком 11 – 18 років, в раціоні яких піца присутня регулярно, засвоюють набагато більше калорій за однолітків, які споживають піцу опціонально. Різниця в засвоєних калоріях інколи перевищує калорійність самої піци!

Один шматочок піци містить приблизно 600 калорій. Це велике навантаження на дитячий організм, тому батьків просять не зловживати цією стравою та відповідально ставитися до дитячого харчування.

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