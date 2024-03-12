Может вызвать ожирение: потребление какой популярной пищи нужно контролировать всем родителям

У современных детей так много соблазнов, а особенно – в еде. Трудно полностью контролировать их рацион, однако важно объяснять детям, чем может грозить тот или иной продукт.

Пицца может приводить к ожирению

Пицца – это еда, которую обожают все дети. Она бывает на разный вкус, поэтому неудивительно, что у нее так много поклонников.

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Кроме того, пиццу часто потребляют со сладкими напитками, поэтому нет ничего удивительного, что пицца является атрибутом многих детских праздников. Однако ученые предупреждают: количество пиццы для детей нужно ограничивать. Нет ничего плохого, если это блюдо становится украшением праздника, и о регулярном присутствии пиццы в детском рационе лучше забыть.

Это блюдо обожают все дети / Фото Pixabay

Как заметили ученые, пицца является одним из главных врагов нормального веса у детей. Этот продукт очень калорийный и вызывает желание потреблять еще большее количество пищи.

Дети в возрасте 11 – 18 лет, в рационе которых пицца присутствует регулярно, усваивают гораздо больше калорий чем сверстники, которые потребляют пиццу опционально. Разница в усвоенных калориях иногда превышает калорийность самой пиццы!

Один кусочек пиццы содержит примерно 600 калорий. Это большая нагрузка на детский организм, поэтому родителей просят не злоупотреблять этим блюдом и ответственно относиться к детскому питанию.

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