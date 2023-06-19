Спосіб життя під час вагітності, їжа та звички жінки мають величезний вплив на подальше життя і характер дитини. Надзвичайні відкриття вчених показують, що розвиток дитини залежить не лише від генів, але головним чином від перших тисячі днів існування. Тобто від зачаття до другого року життя.

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Як це працює

Здоров'я і спосіб життя матері мають величезний вплив на якість життя і стан її дитини. Першим доказом цього стало відоме дослідження дітей, народжених під час або відразу після періоду так званої Голландської голодної зими. На зламі 1944 – 1945 років через німецьку окупацію та блокаду продовольчих поставок у країні тюльпанів був голод.

Від чого залежить розвиток дитини / Фото unsplash

Дослідження, проведене через багато років на дітях, які народилися приблизно в цей час, показало, що вони мають більший рівень ожиріння та діабету. Наука пояснила це тим, що під час голоду організми матерів, так би мовити, навчали своїх ненароджених дітей накопичувати та економити калорії. Це розвинуло схильність до ожиріння та інших проблем зі здоров’ям, пов’язаних із зайвою вагою.

Спосіб життя і харчування мами – запорука здоров'я малюка

Професор Марк Хансон, директор Інституту наук про розвиток Саутгемптонського університету та професор Люсі Грін, фахівець з фізіології плоду з того ж університету, наводить багато доказів того, що період від зачаття до 2 років є важливим для життя людини.

На їхню думку, на життя, особистість, здоров'я і характер впливають не тільки гени. Дуже важливу роль відіграє мати, яка носить дитину під серцем – її спосіб життя, поведінка, настрій, дієта, а також подальший спосіб виховання, догляду чи харчування в перші 24 місяці життя.

Цифровий світ трансформує мозок дітей

Дослідження підтверджують, що діти, які виросли в цифровому світі, починають інакше сприймати реальність. Нове дослідження, яке спостерігає за функцією дитячого мозку, виявило, що у малюків, які проводять кілька годин на день за екраном, наприклад за комп’ютером або телешоу, змінилися деякі функції мозку.