Лежання на животі під час вагітності не має зашкодити вашому малюку. Науково не доведено, що сон на животі під час першого триместру нашкодить дитині. Стінки матки й навколоплідні води захищають плід.

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Проте тут виникає питання комфорту: чим більший термін вагітності, тим стає важче спати на животі, оскільки дитина росте і підіймає тулуб, змінюючи природну кривизну хребта. Також таке положення під час сну може викликати проблеми з шиєю і плечима. Проте, якщо сон на животі є для вас найбільш комфортним, допоможуть сучасні девайси, а саме – спеціальна подушка з вирізом.

Коли потрібно перестати спати на животі

Як правило, спати на животі можна, поки живіт не виросте, тобто між 16 і 18 тижнями. Після цього терміну вам доведеться змінити ваше положення для сну.

Подушка між колінами значно покращить ваш сон / Фото unsplash

Яка поза для сну найкраща

Сон на лівому боці заведено вважати найкращим положенням, особливо коли ви пережили половину вагітності. Таке положення створює найменший тиск на вени та внутрішні органи.

Це забезпечує найкращий приплив крові до матки, а значить, ваша дитина отримає максимум поживних речовин і кисню. Хороший кровообіг також допомагає вам, зменшуючи можливі набряки, варикозне розширення вен на ногах і геморой.

Чи безпечно спати на спині під час вагітності

Спати на спині, особливо на пізніх строках, категорично не рекомендують. В цій позі вага матки може здавлювати аорту, що теоретично може перешкоджати притоку крові та поживних речовин до плаценти та розвитку дитини. Це також може спричинити запаморочення, задишку або прискорене серцебиття.

Сон на спині також може сприяти проблемам з кровообігом (варикозне розширення вен, геморой, набряки), а також м’язовим болям і хропінню.

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