Не тільки гарний настрій: з якого соку мамам рекомендують починати день

Ранок задає настрій для усього подальшого дня. Окрім того, мамам важливо отримати заряд енергії та позитиву, аби ефективно провести час із дітьми.

Про апельсиновий сік ходить багато суперечок. Зазвичай вони стосуються його користі: дієтологи наголошують, що більшість вважає корисним придбаний апельсиновий сік, в якому багато доданого цукру.

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Однак коли мова заходить про фреш, тут можна говорити про багато переваг. Окрім смаку та заряду бадьорості апельсиновий сік може потішити жінку великою кількістю корисних елементів.

Наприклад, цитрусові багаті на поліфеноли, які мають протизапальну та антиоксидантну дію. Вони також здійснюють позитивний вплив на імунну систему, що точно стане бажаним ефектом для молодих мам.

Апельсиновий сік – гарна ідея для початку дня / Фото Pixabay

У цитрусових також достатньо вітаміну В, який є "співучасником" у виробленні серотоніну. Цей гормон допомагає нам відчувати себе спокійними та задоволеними, а відчуття смутку просто приглушується. Натомість вітамін С зменшує окислювальний стрес.

Апельсини також є гарним джерелом магнію та калію. Вони також важливі для організму мами. Тож якщо є можливість почати день з апельсинового фрешу, згодом ви відчуєте ефект від такого простого рішення.