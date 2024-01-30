Не варто боятися мочити обличчя та голову дитини

Коли молодим батькам доводиться братися за купання дитини, вони намагаються бути вкрай обережними. Це цілком зрозуміло та логічно, однак інколи страх зробити щось неправильно переходить потрібні межі.

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Найбільше дилем виникає щодо миття голівоньки малюка. Молоді батьки часто дуже бояться намочити обличчя дитини, а особливо – що вода потрапить у вушка. Видихніть та заспокойтеся, адже нічого страшного зробити дитині ви не можете.

Коли мама була вагітна, дитина тривалий час провела у воді, тож це середовище їй добре знайоме. Саме тому рекомендована температура води для купання дітей – 37 градусів за Цельсієм.

Купання найкраще перетворити на розвагу / Фото Pixabay

Інколи трапляється, що дитина починає плакати при контакті обличчя з водою. Насправді причина скоріш за все дуже банальна – їй це не сподобалося. Однак потрібно розуміти, що малюкам треба звикнути до такого контакту, інакше згодом вмивання замість звичної ранкової процедури стане тим ще випробуванням.

Те саме стосується потрапляння води у вушка. Після купання рідина сама витече назовні, тож причин переживати немає.

Також батьків просять не уникати поливання водою голови малюків віком 6 – 12 місяців. У такий спосіб вони поволі будуть готуватися до занурення та затримки дихання. Якщо цього не робити, в дитини може розвинутися страх води, подолати який буде вкрай непросто.

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