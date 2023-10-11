Банани є популярною та смачною закускою для дітей. Проте існує декілька аспектів, які потрібно враховувати, коли мова йде про роль бананів у щоденному харчуванні дітей.

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Банани – загалом корисна закуска

Спершу, важливо відзначити, що банани є корисними для дітей та дорослих. Вони містять багато важливих поживних речовин. Банани багаті вітаміном C, вітаміном B6, калієм, та фолієвою кислотою. Також містять антиоксиданти, які допомагають захищати організм.

Банани у раціоні дитини / Фото unsplash

Чому їх не можна вживати щодня

Хоча банани корисні, їх слід споживати з розумінням і не дозволяти дітям їсти їх безмежно. Банани містять природні цукри, такі як глюкоза, фруктоза та сахароза. Їхнє перетравлювання може призвести до збільшення рівня цукру в крові та надмірного набору ваги.

Це особливо важливо, якщо діти споживають багато інших цукровмісних продуктів. Ці фрукти містять кислоти, які можуть вплинути на зуби, сприяючи розвитку карієсу. Щоб запобігти цьому, важливо чистити зуби після вживання бананів або інших фруктів.

Яким має бути харчування у дитини

Важливо забезпечити дітям різноманітне харчування, оскільки різні продукти містять різні корисні речовини. Якщо діти споживають багато бананів, це може призвести до дисбалансу в організмі.

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