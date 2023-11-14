Часто батьки припускають, що домашні улюбленці привчать дітей до турботи та відповідальності. Чому це не завжди так і краще обрати інші подарунки на свята – розповідає 24 Канал.

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Алергія

Цілком банальна причина, яку далеко не всі враховують. Навіть якщо дитина контактувала з тваринами раніше, це зовсім не означає, що алергії немає взагалі.

Якщо таке трапиться, вам потрібно буде або унеможливити контакт дитини з твариною або взагалі віддати улюбленця в притулок чи іншу сім'ю. Це буде стрес як для дитини, так і для тварини, тому краще бути обачним, йдучи на такий крок.

Домашні улюбленці – це не завжди найкращий подарунок / Фото Pixabay

Не всі діти готові до відповідальності

Не варто забувати, що в дітей є своє насичене та цікаве життя. В ньому не завжди є місце для піклування про когось, адже, що цілком нормально, дитина ставитиме у пріоритет власні потреби та задоволення.

Потреба покинути друзів або відмовитися від зустрічі, аби вчасно вигуляти собаку, з часом може стати для дитини не надто приємним досвідом, через який вона буде ображена саме на тварину, яка абсолютно не розумітиме, у чому справа. Якщо дитина не готова брати на себе таку відповідальність, а ви не маєте можливості розширити своє коло обов'язків, тоді точно не варто дарувати тварину.

Дружба може не бути вічною

Діти ростуть, і навіть якщо вони дуже люблять своїх улюбленців, вони зможуть приділяти їм все менше й менше часу. Це змусить тварину сумувати, а ваша дитина почуватиметься винною.

Емпатія – вкрай важливе почуття, яке прививають домашні улюбленці, але може настати момент, коли вона заважатиме щоденному щастю.