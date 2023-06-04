Після сексу ви можете завагітніти впродовж декількох хвилин, а інколи може знадобитися кілька днів. Дуже часто жінки багато тижнів не знають про те, що вони вагітні. Деякі дізнаються про це випадково, а інші відчувають симптоми практично відразу після зачаття. Симптоми вагітності на ранніх термінах залежать від жінки та організму.
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Як швидко після статевого акту можна завагітніти
Симптоми вагітності на ранніх термінах можуть з’явитися у жінки тільки після зачаття. Запліднення – надзвичайно складний і, безсумнівно, унікальний процес. Яйцеклітина готова до запліднення на обмежений період.
Зачаття та перші ознаки вагітності – деталі / Фото unsplash
Весь процес запліднення займає сім днів. Добре впорядкована клітина потребує цукру, жирів та інших необхідних поживних речовин для життя. Якщо ембріон правильно влаштувався в матці, він починає посилати перші сигнали жінці.
Як визначити вагітність
У перші тижні жінці складно помітити, що в її організмі відбуваються такі серйозні зміни, як вагітність. Симптоми вагітності на ранніх термінах дуже часто приймають за застуду або харчове отруєння або просто нагадують біль в яєчниках.
Найбільш точним та достовірним методом виявлення вагітності є аналіз крові на ХГЧ – ефективний на 8 – 10 день після передбачуваного зачаття.
Дізнавшись про вагітність жінці рекомендовано одразу відвідати гінеколога.
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