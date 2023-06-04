Після сексу ви можете завагітніти впродовж декількох хвилин, а інколи може знадобитися кілька днів. Дуже часто жінки багато тижнів не знають про те, що вони вагітні. Деякі дізнаються про це випадково, а інші відчувають симптоми практично відразу після зачаття. Симптоми вагітності на ранніх термінах залежать від жінки та організму.

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Як швидко після статевого акту можна завагітніти

Симптоми вагітності на ранніх термінах можуть з’явитися у жінки тільки після зачаття. Запліднення – надзвичайно складний і, безсумнівно, унікальний процес. Яйцеклітина готова до запліднення на обмежений період.

Зачаття та перші ознаки вагітності – деталі / Фото unsplash

Весь процес запліднення займає сім днів. Добре впорядкована клітина потребує цукру, жирів та інших необхідних поживних речовин для життя. Якщо ембріон правильно влаштувався в матці, він починає посилати перші сигнали жінці.

Як визначити вагітність

У перші тижні жінці складно помітити, що в її організмі відбуваються такі серйозні зміни, як вагітність. Симптоми вагітності на ранніх термінах дуже часто приймають за застуду або харчове отруєння або просто нагадують біль в яєчниках.

Найбільш точним та достовірним методом виявлення вагітності є аналіз крові на ХГЧ – ефективний на 8 – 10 день після передбачуваного зачаття.

Якщо жінка вирішила пройти тест, вона точно дізнається чи вагітна і навіть на якому тижні: з 7-го дня після овуляції до 3-го тижня після – менш як 5 мМО/мл;

3-й тиждень вагітності – 5-50 мМО/мл;

4 тиждень вагітності – 4 – 426 мМО/мл;

5 тиждень вагітності – 19 – 7 340 мМО/мл;

6 тижнів вагітності – 1 080 – 56 500 мМО/мл;

7 – 8 тиждень вагітності – 7 650 – 229 000 мМО/мл;

9 – 12 тижнів вагітності – 25 700 – 288 000 мМО/мл;

13 – 16 тижнів вагітності – 13300 – 254000 мМО/мл;

17 – 24 тижні вагітності – 4 060 – 165 400 мМО/мл;

25 – 40 тижнів вагітності – 3 640 – 117 000 мМО/мл.

Дізнавшись про вагітність жінці рекомендовано одразу відвідати гінеколога.

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