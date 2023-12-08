Чому ялинка може бути небезпечною для дітей

Діти так полюбляють гратися біля ялинки, яка мерехтить яскравими вогнями, а також розглядати милі та цікаві іграшки, якими ми прикрашаємо дерево. Є ряд небезпек, про які батьки повинні потурбуватися, аби бути спокійними, що малюкам нічого не буде загрожувати.

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Добре закріпіть іграшки

Якою б милою та маленькою не була новорічна прикраса, при падінні вона може наробити багато біди. Наприклад, завдати травму для дитячого ока, наслідки якої можуть бути дуже складними.

Окрім того, маленькі діти можуть захотіти спробувати прикрасу на смак, що загрожує ковтанням іграшки та закриттю дихальних шляхів. Тож або не чіпляйте прикраси надто низько, або обгородіть ялинку невеличкою огорожею, яка стане елементом загальної композиції та гарантує безпеку для ваших дітей.

Прикраси та гірлянди можуть бути небезпечними / Фото Pixabay

Гірлянди на батарейках та акумуляторах

Батарейки та акумулятори є тими предметами, які часто є причиною того, що дітям потрібна невідкладна допомога у лікарні. Як прикраса це цілком гарне рішення, але ваші діти не завжди розумітимуть, що спроба пожувати батарейку може бути небезпечною.

Якщо на вашій ялинці є подібні прикраси, то подумайте над тим, як закрити блок з батарейками таким чином, щоб діти під час вашої відсутності не змогли витягнути елементи живлення.

Лайфхак, про який мало хто знає

Вслідкувати за дітьми просто неможливо, тим паче коли на носі свята. У нас стільки турбот по дому та на кухні, що дітей просто доведеться на якийсь час залишити без нагляду.

Аби точно знати, що ваша дитина наблизилася до ялинки, повісьте на неї дзвіночок. Це дозволить вам бути спокійними та негайно отримати сигнал про те, що потрібно витратити лише кілька секунд і переконатися, що ваша дитина не робить нічого небезпечного.