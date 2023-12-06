Коли пошук імені перейшов межі

Інколи пари довго не можуть дійти згоди щодо того, як саме назвати дитину. Один з таких випадків трапився у Великій Британії.

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Чоловік хотів додати до імені доньки ім'я покійної бабусі, але жінка навідріз відмовлялася. Пара дискутувала не один місяць, але дружина була непохитною.

Зрештою чоловік вдався до вчинку, який навряд чи хтось оцінить з позитивного боку. Коли після пологів жінка заснула, він пішов до реєстратора та змінив документи. Працівники не знали, що він діє проти волі жінки, тому виконали його прохання.

Чоловік змінив ім'я доньки без згоди дружини / Фото Pixabay

Користувачі мережі одразу накинулися на чоловіка за такий підлий вчинок, але він вирішив захищатися.

Коли вона обирала ім'я для першої дитини – я не сперечався взагалі. Коли ж я висловив лише одне прохання щодо імені другої дитини, то отримав відмову. На мою думку, це егоїстично, тому я вчинив так, як вчинив,

– заявив чоловік.

Втім, навіть після цього він не знайшов підтримки, адже всі стали на сторону жінки.

"Вона лежала і страждала, як ти міг так вчинити у такий момент?",

"Ну звісно, тебе не слухали, тому ти "дочекався" на нагоду, як не соромно? Навряд чи бабуся тобою б пишалася",

"Навіть не знаю, що гірше – вчинок чи виправдання", – писали користувачі.

Дружина була шокована вчинком чоловіка і хотіла змінити ім'я доньки назад, але це неможливо без згоди обох батьків. Пара довго сварилася, проте згодом жінка таки пробачила чоловікові за його вчинок.