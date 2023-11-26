Що таке коліки

Коліки – це раптові спазми кишечника, які викликають біль та дискомфорт. Вони з'являються та зникають раптово, тож не завжди вдається їх передбачити.

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Коліки починаються між 1 та 3 місяцем життя дитини, і можуть тривати від кількох тижнів до піврічного віку.

Яка причина коліків

Лікарі досі не знайшли точну причину виникнення коліків у дітей. Втім, більшість фахівців сходяться на тому, що йдеться про збільшене газоутворення в кишківнику. Травна система дитини ще не сформувалася, тому виникає накопичення газів, які й провокують коліки.

Чи раціон матері впливає на коліки дитини

Жодним чином, принаймні, наразі немає ніяких досліджень, які демонстрували б якийсь зв'язок між раціоном матері та коліками. Відповідно, поради для молодих матерів щодо відмови від бобових, капусти та інших продуктів, які викликають метеоризм, аби попередити коліки, є безпідставними.

Матерям потрібно не обмежувати себе у продуктах харчування, а порадитися з сімейним лікарем щодо можливих способів полегшення симптомів коліків, як от грілок, масажів, спеціальних препаратів тощо.